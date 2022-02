No! Questo video non mostra una messinscena televisiva di finti decessi Covid (Di lunedì 28 febbraio 2022) Circola un video, inizialmente diffuso dall’account TikTok @viennatom01 official, che mostra un reporter di fronte a una piazza piena di persone, apparentemente morte e avvolte in sacchi neri. Ad un certo punto, uno dei presunti morti si muove e cerca di riavvolgersi nel sacco, aiutato poco dopo da una ragazza. Il video è stato ripreso da diversi utenti su Facebook per sostenere che le morti causate dal Covid siano fasulle. Per chi ha fretta Un servizio televisivo viene spacciato come prova della “finta pandemia” con “falsi morti Covid”. I corpi mostrati su Facebook e TikTok sono in realtà manifestanti per il clima. Analisi Per comprendere il contesto del video si può fare affidamento su ciò che dice il reporter, che, in tedesco, «menziona una nuova legge ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Circola un, inizialmente diffuso dall’account TikTok @viennatom01 official, cheun reporter di fronte a una piazza piena di persone, apparentemente morte e avvolte in sacchi neri. Ad un certo punto, uno dei presunti morti si muove e cerca di riavvolgersi nel sacco, aiutato poco dopo da una ragazza. Ilè stato ripreso da diversi utenti su Facebook per sostenere che le morti causate dalsiano fasulle. Per chi ha fretta Un servizio televisivo viene spacciato come prova della “finta pandemia” con “falsi morti”. I corpiti su Facebook e TikTok sono in realtà manifestanti per il clima. Analisi Per comprendere il contesto delsi può fare affidamento su ciò che dice il reporter, che, in tedesco, «menziona una nuova legge ...

Advertising

borghi_claudio : @juno_tani Grazie per il suggerimento. Non ci avevo pensato. Adesso posso domandare a lei cosa sarebbe successo se… - ciropellegrino : Dicono: «Ma non è il momento di parlarne, c'è la #guerra». E invece no, il momento è ora. Questa gente per anni ha… - AlbertoBagnai : Anche su questo ci sarebbe da ragionare, no? - JIM1NN4MONR0LL : VENTI RERUN???? NO SMETTETELA VI PREGO HO VINTO LA 50/50 CON XIAO E SONO LENTA NON POTETE FARMI QUESTO - luddynski : Ci credo ciecamen... no dai questo è troppo anche per me -