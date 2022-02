Malattie rare, D’Amato: ora regioni devono costruire rete conoscenza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma – “Questa è stata una delle poche iniziative parlamentari portate felicemente a compimento, nel mezzo di una pandemia che ha ridotto molto gli spazi per queste iniziative.” “Le regioni hanno chiaramente un ruolo importante per questa legge e la prima cosa che impatta sul compito delle regioni è già contenuto nella norma perchè essa segna una cornice di uniformità, ora deve esserci una capacità di costruire una rete di conoscenze e centri di riferimento”. Lo afferma Alessio D’Amato, assessore alla sanità del Lazio, intervenendo nel convegno sui decreti attuativi per la legge sulle Malattie rare, su iniziativa della Senatrice Paola Binetti, nella sala capitolare di Santa Maria Sopra Minerva. “Lazio e Toscana sono state antesignane per gli screening neonatali delle ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma – “Questa è stata una delle poche iniziative parlamentari portate felicemente a compimento, nel mezzo di una pandemia che ha ridotto molto gli spazi per queste iniziative.” “Lehanno chiaramente un ruolo importante per questa legge e la prima cosa che impatta sul compito delleè già contenuto nella norma perchè essa segna una cornice di uniformità, ora deve esserci una capacità diunadi conoscenze e centri di riferimento”. Lo afferma Alessio, assessore alla sanità del Lazio, intervenendo nel convegno sui decreti attuativi per la legge sulle, su iniziativa della Senatrice Paola Binetti, nella sala capitolare di Santa Maria Sopra Minerva. “Lazio e Toscana sono state antesignane per gli screening neonatali delle ...

