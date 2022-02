Love is in the Air, replica puntata del 28 febbraio 2022 in streaming | Video Mediaset (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nuovo appuntamento oggi lunedì 28 febbraio 2022, con la soap turca Love is in the Air. Nella puntata odierna, mentre Kemal e Aydan cercano di placare la rabbia della signora Deniz, Serkan prende una decisione drastica per quanto riguarda il futuro dell’Art Life. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. L'articolo Love is in the Air, replica puntata del 28 febbraio 2022 in streaming Video Mediaset Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nuovo appuntamento oggi lunedì 28, con la soap turcais in the Air. Nellaodierna, mentre Kemal e Aydan cercano di placare la rabbia della signora Deniz, Serkan prende una decisione drastica per quanto riguarda il futuro dell’Art Life. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. L'articolois in the Air,del 28inFatti di Gossip.

Advertising

AmiciUfficiale : Lo sguardo attento dei giudici è tutto per Luigi che ha deciso di dedicare questo pezzo alla sua famiglia lontana i… - sabrinatehilim : RT @dCosimoQuaranta: The fire burns under the ashes. Love and tenderness will save the world. Il fuoco arde sotto la cenere. L’amore e l… - Michi_cle : Ma stavo pensando ma ci sarà il romanzo di love Is the air parte seconda? - fashionsoaptv : ?Serkan ha dovuto prendere una decisione molto difficile. Tuttavia, il nostro protagonista ha dimostrato grande mat… - 5stelletv : RT @dCosimoQuaranta: The fire burns under the ashes. Love and tenderness will save the world. Il fuoco arde sotto la cenere. L’amore e l… -