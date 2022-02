La versione di Toninelli sulla guerra: «L’Ucraina che fa parte dell’Ue…» – Il video (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Controinformazione dell’ex ministro Danilo Toninelli è talmente contro da andare anche a schiantarsi contro le più basilari nozioni di geografia politica. Nella sua personale rubrica su Facebook, Toninelli sostiene che L’Ucraina si trovi già nell’Unione europea. «L’espansione della Nato a Est c’è stata, è stata enorme – racconta il Cinque stelle – E L’Ucraina, facendo parte dell’Unione europea, capite bene che poteva ambire a entrare nella Nato e rompere l’ultimo stato di confine tra la Russia e i Paesi della Nato». All’ex ministro deve essere sfuggita la battaglia che il presidente ucraino Zelensky sta provando a portare avanti proprio per aderire all’Ue con non poche difficoltà. Leggi anche: Armi da Berlino a Kiev? Per la portavoce degli Esteri di Mosca è la prova: «La Germania non è ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Controinformazione dell’ex ministro Daniloè talmente contro da andare anche a schiantarsi contro le più basilari nozioni di geografia politica. Nella sua personale rubrica su Facebook,sostiene chesi trovi già nell’Unione europea. «L’espansione della Nato a Est c’è stata, è stata enorme – racconta il Cinque stelle – E, facendodell’Unione europea, capite bene che poteva ambire a entrare nella Nato e rompere l’ultimo stato di confine tra la Russia e i Paesi della Nato». All’ex ministro deve essere sfuggita la battaglia che il presidente ucraino Zelensky sta provando a portare avanti proprio per aderire all’Ue con non poche difficoltà. Leggi anche: Armi da Berlino a Kiev? Per la portavoce degli Esteri di Mosca è la prova: «La Germania non è ...

