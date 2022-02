Inter, un derby per scacciare via la paura (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lautaro Martinez, 24 anni, non segna in campionato dallo scorso dicembre Nel derby del girone d'andata ha sbagliato un rigore contro il Milan (Alive) di Mattia Todisco Il confine tra la medicina e il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lautaro Martinez, 24 anni, non segna in campionato dallo scorso dicembre Neldel girone d'andata ha sbagliato un rigore contro il Milan (Alive) di Mattia Todisco Il confine tra la medicina e il ...

Advertising

infoitsport : Padovan: “Inter, centrocampisti in giù. Nel derby si andrà ai supplementari” - ParliamoDiNews : Di Canio: ‘Quei 5 minuti nel derby sono stati devastanti per l’Inter’ | Serie A | - zazoomblog : Derby Milan-Inter Sacchi: “Troppa tensione e stanchezza nei giocatori” - #Derby #Milan-Inter #Sacchi: #“Troppa… - infoitsport : Inter, Correa si è allenato in gruppo: possibile panchina nel derby di Coppa Italia - mrmiriambutter : RT @ilLore79: Allora, in mezzo a tante notizie di merda forse ce n’è una buona, calcisticamente parlando. Ho ritrovato gli occhiali con cui… -