I Marlene Kuntz a “My Generation” su Sky Arte

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 28 febbraio 2022) MILANO – Isaranno protagonisti a “My” su Skysabato 16 aprile alle ore 20.15. Gli anni ’90 hanno rappresentato per il nostro paese un periodo davvero interessante e rivoluzionario, che merita di essere ricordato. Sono gli anni dell’affermazione dei network televisivi musicali, dell’arrivo di internet su larga scala e della nascita dei new media che riuscirono a portare in evidenza un panorama musicale rimasto, almeno fino a quel momento, confinato in una scena underground frequentata per lo più da un pubblico di nicchia. Una vera e propria rivoluzione che vide la rapida ascesa di gruppi come, Timoria, Negrita, La Crus, Almamegretta, Modena City Ramblers e molti altri che riuscirono ad avvicinare una platea generalista verso sonorità più ...