GFVIP: SIGNORINI TRA LE ACCUSE A MIRIANA, UNA TENERA SORPRESA E DUE ELIMINAZIONI (Di lunedì 28 febbraio 2022) Questa sera, lunedì 28 febbraio, in prima serata su Canale 5 appuntamento numero 45 con “GFVIP”, il reality show condotto da Alfonso SIGNORINI. Le anticipazioni. La finale si avvicina sempre più e tutti i “vipponi” vorrebbero restare nella Casa fino al prossimo 14 marzo. Ma non c’è spazio per tutti e Grande Fratello prova a sparigliare le carte e le eventuali strategie con una doppia eliminazione a SORPRESA. Oltre a un eliminato tra Alessandro Medugno, MIRIANA Trevisan e Nathaly Caldonazzo, già al televoto dalla scorsa puntata, anche un altro concorrente sarà definitivamente fuori da giochi. MIRIANA Trevisan si sente “tradita” dalle persone con cui ha condiviso l’intero percorso nella Casa di “Gf Vip”. Alcune delle compagne l’accusano, infatti, di poca trasparenza. Una ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 28 febbraio 2022) Questa sera, lunedì 28 febbraio, in prima serata su Canale 5 appuntamento numero 45 con “”, il reality show condotto da Alfonso. Le anticipazioni. La finale si avvicina sempre più e tutti i “vipponi” vorrebbero restare nella Casa fino al prossimo 14 marzo. Ma non c’è spazio per tutti e Grande Fratello prova a sparigliare le carte e le eventuali strategie con una doppia eliminazione a. Oltre a un eliminato tra Alessandro Medugno,Trevisan e Nathaly Caldonazzo, già al televoto dalla scorsa puntata, anche un altro concorrente sarà definitivamente fuori da giochi.Trevisan si sente “tradita” dalle persone con cui ha condiviso l’intero percorso nella Casa di “Gf Vip”. Alcune delle compagne l’accusano, infatti, di poca trasparenza. Una ...

Advertising

bubinoblog : GFVIP: SIGNORINI TRA LE ACCUSE A MIRIANA, UNA TENERA SORPRESA E DUE ELIMINAZIONI - Circo30011554 : Mi raccomando Signorini questa sera non vogliamo vedere la Sig. RICCIARELLI, l'educazione non ha età. Io ho 73 anni… - lucchet : #gfvip è vera la notizia che #fuorikatia ha chiesto a Signorini che non ci sia Clarissa questa sera in studio e lui… - Adelaide76v : @tzsoempire @GrandeFratello naturalmente dell'altruismo nn se ne parla ... ma si affossano × nn essersi avvicinati… - LIPPO1958 : #gfvip Più Donna: Bufera Gf Vip, Signorini ha esagerato, accordi extra gioco con alcuni vipponi. Gli autori del Gf… -