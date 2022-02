Due carabinieri suicidi in poche ore a Noci e Ravenna (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Non facciamo in tempo a piangere il collega che si è tolto la vita a Ravenna che ci giunge notizia di un altro militare in forza presso la stazione dei carabinieri Forestali di Noci, che si è tolto la vita. I suicidi tra gli uomini in divisa stanno assumendo i contorni di una strage silenziosa che non può né deve più essere taciuta”. Lo rende noto Massimiliano Zetti Segretario Generale del Nuovo Sindacato carabinieri NSC. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Non facciamo in tempo a piangere il collega che si è tolto la vita ache ci giunge notizia di un altro militare in forza presso la stazione deiForestali di, che si è tolto la vita. Itra gli uomini in divisa stanno assumendo i contorni di una strage silenziosa che non può né deve più essere taciuta”. Lo rende noto Massimiliano Zetti Segretario Generale del Nuovo SindacatoNSC. L'articolo proviene da Nuova Società.

