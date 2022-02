Covid, Giani: 1.008 contagi in Toscana, oggi 28 febbraio. Tasso positivi 10,73% (Di lunedì 28 febbraio 2022) I nuovi contagiati, in Toscana, oggi 28 febbraio 2022, sono 1.008 su 9.393 test, di cui 4.038 tamponi molecolari e 5.355 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 10,73% (39,7% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 28 febbraio 2022) I nuoviati, in282022, sono 1.008 su 9.393 test, di cui 4.038 tamponi molecolari e 5.355 test rapidi. Ildei nuoviè 10,73% (39,7% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MaurobexMauro : RT @twittingelenaa: Anche a Firenze i’Giani dichiara ufficialmente fine covid. Via al libero assembramento. - twittingelenaa : Anche a Firenze i’Giani dichiara ufficialmente fine covid. Via al libero assembramento. - toscanamedianew : In Toscana 3.718 nuovi positivi al Covid -