Coppa Italia | le designazioni arbitrali delle semifinali

Advertising

GiovaAlbanese : ?? #Kean si prende l'abbraccio di #Allegri e si candida per un'altra maglia da titolare contro la Fiorentina, in Coppa Italia. #Juventus - GDF : Scherma: a Il Cairo (Egy), nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a squadre l'Italia con Daniele Garo… - acffiorentina : #AccaddeOggi nel 1996: vittoria a San Siro nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter ??????… - VolCasciavit : @Maldi___ @letMoncadacook Infatti. Di gol fatti con cross dal fondo ben messi ci sono i due di Giroud contro Verona… - cla_dallacqua : RT @Inter: ?? | ARBITRO -1 al #DerbyMilano di #CoppaItaliaFrecciarossa, Mariani dirigerà #MilanInter ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo La Lega ha comunicato le designazioni arbitrali delle semifinali della: Mariani per Milan Inter e Guida per Fiorentina Juventus La Lega ha comunicato le designazioni arbitrali delle semifinali di, in campo con il derby Milan Inter e mercoledì ...3 L'Aia ha diramato le designazioni arbitrali per le due semifinali di andata dellae che vedranno martedì il Milan ospitare l'Inter a San Siro nel derby e mercoledì la Juventus fare visita alla Fiorentina con il grande ex Dusan Vlahovic. MILAN - INTER martedì ore 21.00 ...La Fiorentina, dopo la sconfitta in casa del Sassuolo per 2-1, cercherà riscatto nel match contro la Juventus di mercoledì 2 marzo valido per la semifinale di andata della Coppa Italia. La squadra ..."Errori? Non siamo stati in grado di chiudere certe partite e allo stesso modo, in alcune occasioni, non siamo stati bravi nel gestire determinate gare. Dobbiamo gestire la palla con più semplicità, q ...