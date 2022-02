Cesena, badante ucraina scopre che il figlio è morto in guerra e si accascia per un malore (Di martedì 1 marzo 2022) Una donna ucraina, badante in pensione, ha scoperto che il figlio più giovane in patria era morto durante il conflitto armato degli ultimi giorni: la notizia, la donna l’ha ricevuta con una tragica telefonata sabato, mentre attraversava la piazza di Sarsina (Forlì-Cesena) per fare colazione. Si è accasciata, soccorsa dai presenti, poi da carabinieri e vigili, quindi dal 118. La donna, scrive il Resto del Carlino, è stata poi dimessa dall’ospedale Bufalini. Il figlio di 36 anni è stato ucciso durante un attacco, mentre scappava dalla fabbrica in cui lavorava, in ucraina. «La guerra non è purtroppo lontana, abbiamo appreso di una nostra concittadina di origine ucraina che, per via di questa guerra ... Leggi su blog.libero (Di martedì 1 marzo 2022) Una donnain pensione, ha scoperto che ilpiù giovane in patria eradurante il conflitto armato degli ultimi giorni: la notizia, la donna l’ha ricevuta con una tragica telefonata sabato, mentre attraversava la piazza di Sarsina (Forlì-) per fare colazione. Si èta, soccorsa dai presenti, poi da carabinieri e vigili, quindi dal 118. La donna, scrive il Resto del Carlino, è stata poi dimessa dall’ospedale Bufalini. Ildi 36 anni è stato ucciso durante un attacco, mentre scappava dalla fabbrica in cui lavorava, in. «Lanon è purtroppo lontana, abbiamo appreso di una nostra concittadina di origineche, per via di questa...

