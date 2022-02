Calciomercato Milan, occhi su Scamacca: derby di mercato con l’Inter (Di lunedì 28 febbraio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri seguono da vicino Scamacca e sono pronti a mettere i bastoni tra le ruote all’Inter Come racconta La Gazzetta dello Sport Gianluca Scamacca non è uscito dai radar del Milan. Ricky Massara lo ha visto sbocciare a Trigoria ed è un suo grande estimatore e l’idea di mettere i bastoni tra le ruote all’Inter è viva. Detto che i rossoneri continuato a sondare anche talenti esteri. Il giocatore vuole restare in Serie A ed è corteggiato da mesi dall’Inter ché però non ha chiuso. Un fatto è certo: se il Milan ritiene di andare a fondo in questa trattativa ha la possibilità di offrire condizioni di pagamento più agevoli per il Sassuolo. I nerazzurri sono in vantaggio, ma la partita non è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022): i rossoneri seguono da vicinoe sono pronti a mettere i bastoni tra le ruote alCome racconta La Gazzetta dello Sport Gianlucanon è uscito dai radar del. Ricky Massara lo ha visto sbocciare a Trigoria ed è un suo grande estimatore e l’idea di mettere i bastoni tra le ruote alè viva. Detto che i rossoneri continuato a sondare anche talenti esteri. Il giocatore vuole restare in Serie A ed è corteggiato da mesi dalché però non ha chiuso. Un fatto è certo: se ilritiene di andare a fondo in questa trattativa ha la possibilità di offrire condizioni di pagamento più agevoli per il Sassuolo. I nerazzurri sono in vantaggio, ma la partita non è ...

