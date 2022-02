Apple al lavoro per sviluppare un nuovo device ibrido: un punto d’incontro tra Mac e iPad (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’indiscrezione è giunta dal giornalista ed insider di Bloomberg Mark Gurman, attraverso la sua newsletter settimanale ufficiale “Power On”, e sostiene un’ipotesi su cui negli anni si è vociferato in lungo e in largo: Macbook e iPad sarebbero finalmente in procinto di fondersi in un unico dispositivo. Ecco i dettagli dell’anticipazione. Macbook e iPad si fonderanno in un unico device? – ComputerMagazine.itIl brevetto di Apple di un Macbook modulare emerso ad inizio Febbraio ci ha anticipato la possibilità assai fondata che la Mela di Cupertino sia al lavoro per una nuovissima linea di dispositivi a tutto schermo, il cui lancio è previsto per il 2025. Ed ora il giornalista ed insider di Bloomberg Mark Gurman svela un nuovo dettaglio che aggiunge indiscrezioni circa un ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’indiscrezione è giunta dal giornalista ed insider di Bloomberg Mark Gurman, attraverso la sua newsletter settimanale ufficiale “Power On”, e sostiene un’ipotesi su cui negli anni si è vociferato in lungo e in largo: Macbook esarebbero finalmente in procinto di fondersi in un unico dispositivo. Ecco i dettagli dell’anticipazione. Macbook esi fonderanno in un unico? – ComputerMagazine.itIl brevetto didi un Macbook modulare emerso ad inizio Febbraio ci ha anticipato la possibilità assai fondata che la Mela di Cupertino sia alper una nuovissima linea di dispositivi a tutto schermo, il cui lancio è previsto per il 2025. Ed ora il giornalista ed insider di Bloomberg Mark Gurman svela undettaglio che aggiunge indiscrezioni circa un ...

Advertising

Digital_Day : Apple sarebbe al lavoro su un concept di dispositivo con schermo pieghevole, a metà strada tra un Mac e un iPad - LOVTJJK : Questa è letteralmente la sesta ora della giornata che faccio alternanza scuola lavoro e mi sta letteralmente uscen… - Ftbnews24 : ???? #Calciomercato Fiorentina, Pradè a lavoro: quali rinforzi per Italiano? #Fiorentina #Vlahovic… - Digital_Day : Non ci saranno nuovi sensori per il prossimo Apple Watch, ma Apple sarebbe al lavoro su un aggiornamento del tracci… - ElenaGrazi1 : Farò una procedura di infrazione contro rat andrea Cristina berretti Francesco Maria Caruso per rubato telefonino A… -