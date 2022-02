Anche Zingaretti sta con i ragazzi russi anti Putin (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA – . Queste le sue parole: “Un pensiero deve andare ai cittadini dell’Ucraina ma Anche a tutti quei ragazzi russi, quegli intellettuali, che in queste ore, con grandissimo coraggio stanno manifestando il proprio dissenso. Non lasciamoli soli perché devono sapere che nel mondo c’è chi guarda L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA – . Queste le sue parole: “Un pensiero deve andare ai cittadini dell’Ucraina maa tutti quei, quegli intellettuali, che in queste ore, con grandissimo coraggio stanno manifestando il proprio dissenso. Non lasciamoli soli perché devono sapere che nel mondo c’è chi guarda L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Ultime Notizie dalla rete : Anche Zingaretti Comunali Palermo, Zingaretti "Dialogo e unità per vincere la sfida" ... con la mente e con il cuore sulle vicende della guerra - ha sottolineato Zingaretti - . C'è un processo delicato che va avanti. D'altronde a volte è anche vero l'opposto: spesso per correre si ...

Zingaretti: 'Ogni passo va ponderato, costruire una larga unità' Zingaretti si è anche espresso sulla situazione che vive l'Ucraina, che si trova sotto gli attacchi della Russia: "Bene le posizioni di unità dell'Europa e degli alleati - ha aggiunto - e la fermezza ...

Ucraina, Zingaretti: pensiero vada anche a russi dissidenti askanews Anche Zingaretti sta con i ragazzi russi anti Putin ROMA – Anche Zingaretti sta con i ragazzi russi anti Putin. Un pensiero deve andare ai cittadini dell'Ucraina ma anche a tutti quei ragazzi russi, quegli intellettuali, che in queste ore, con

Zingaretti: “Ogni passo va ponderato, costruire una larga unità” PALERMO – “Non siamo stati con le mani in mano, mi sembra che si stiano affermando dei principi che sono corretti, dialogo, incontro, confronto, voglia di unità, buone candidature che sono poi i presu ...

