Ucraina | Lukashenko | Nessuna arma | soldato o missile bielorusso e' coinvolto

Advertising

marcodimaio : Si applichino alla Bielorussia le stesse sanzioni rivolte alla Russia. Il dittatore Lukashenko ha aiutato i russi n… - repubblica : Crisi Russia-Ucraina, Putin ordina allerta del sistema nucleare difensivo russo. Lukashenko: 'Sanzioni spingono ver… - repubblica : Crisi Russia-Ucraina, il presidente bielorusso Lukashenko: 'Sanzioni spingono Russia verso guerra nucleare mondiale' - vervaincage : RT @PolScorr: #Belarus 'no alla #guerra' e clacson a tutto volume Siamo nel centro di #Minsk, nel giorno di un referendum che darà pieni… - pinklight22 : RT @marcodimaio: Si applichino alla Bielorussia le stesse sanzioni rivolte alla Russia. Il dittatore Lukashenko ha aiutato i russi nell’inv… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Lukashenko

Possibile svolta sulla guerra in. Kiev ha fatto sapere che "domattina la delegazionesi incontrerà con la delegazione russa 'senza precondizioni' al confine ucraino - bielorusso,...... 'Prenderemo di mira l'altro aggressore in questa guerra, il regime di, con un nuovo ... cosa succederà dopo l'invasione dell'UE: FINANZIEREMO ARMI, E' LA PRIMA VOLTA - 'Per la prima ...Guerra in Ucraina, la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha annunciato importanti novità in conferenza stampa.'Lui (ndr, Zelensky) rimprovera che stiamo combattendo dal nostro territorio li' (in Ucraina, ndr) ora. Non c'e' un solo nostro soldato li'. Ne ...