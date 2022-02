Ucraina, folla in piazza della Signoria a Firenze per dire no alla guerra (Di domenica 27 febbraio 2022) La rappresentante del consolato ucraino a Firenze Oxana Polattaitchouk: 'Stanno radendo al suolo le nostre città, muoiono anche i ... Leggi su lanazione (Di domenica 27 febbraio 2022) La rappresentante del consolato ucraino aOxana Polattaitchouk: 'Stanno radendo al suolo le nostre città, muoiono anche i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Folla in piazza della Signoria a Firenze per chiedere la pace #ANSA - 4Firosa : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Folla in piazza della Signoria a Firenze per chiedere la pace #ANSA - lucafaccio : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Folla in piazza della Signoria a Firenze per chiedere la pace #ANSA - ElenaPirandello : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Folla in piazza della Signoria a Firenze per chiedere la pace #ANSA - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Folla in piazza della Signoria a Firenze per chiedere la pace #ANSA -