Sfere di vetro sulla Luna | L’incredibile scoperta del rover Yutu-2 (Di domenica 27 febbraio 2022) Un team di scienziati cinesi ha appena analizzato le immagini scattate dalla telecamera panoramica a bordo del rover Yutu-2 e ha scoperto diversi globuli vetrosi traslucidi a forma di manubrio. Avete capito bene: ci sono delle Sfere di vetro sulla Luna. Ma come è possibile? Globuli di vetro sulla Luna (SCIENCE CHINA PRESS) – curiosauro.itLe misteriose Sfere di vetro Lunari Lì buttate sulla superficie della regolite, si notano queste Sfere, o globuli, dall’apparenza traslucida, come se fossero fatte di vetro. Il loro colore, semitrasparente, vira sul brunastro chiaro, e la loro forma appare stranamente regolare. Le ... Leggi su curiosauro (Di domenica 27 febbraio 2022) Un team di scienziati cinesi ha appena analizzato le immagini scattate dalla telecamera panoramica a bordo del-2 e ha scoperto diversi globulisi traslucidi a forma di manubrio. Avete capito bene: ci sono delledi. Ma come è possibile? Globuli di(SCIENCE CHINA PRESS) – curiosauro.itLe misteriosediri Lì buttatesuperficie della regolite, si notano queste, o globuli, dall’apparenza traslucida, come se fossero fatte di. Il loro colore, semitrasparente, vira sul brunastro chiaro, e la loro forma appare stranamente regolare. Le ...

Advertising

GiuseppeGp86g : RT @museovetro: In questa domenica di Carnevale vi presentiamo quattro tavolette della prima metà del XVII secolo con figure formate da pic… - BOUDICC88003310 : RT @museovetro: In questa domenica di Carnevale vi presentiamo quattro tavolette della prima metà del XVII secolo con figure formate da pic… - visitmuve_it : RT @museovetro: In questa domenica di Carnevale vi presentiamo quattro tavolette della prima metà del XVII secolo con figure formate da pic… - CittadinidiTwtt : RT @museovetro: In questa domenica di Carnevale vi presentiamo quattro tavolette della prima metà del XVII secolo con figure formate da pic… - MauroStocco : RT @museovetro: In questa domenica di Carnevale vi presentiamo quattro tavolette della prima metà del XVII secolo con figure formate da pic… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfere vetro Luna: trovata una misteriosa sfera di vetro ... il tempo, l'erosione e tante altre dinamiche potrebbero aver reso questo vetro sferico. Il problema rimane però la dimensione: se di solito queste piccole sfere non superano il millimetro di ...

Ci sono misteriose sfere di vetro traslucido sul lato oscuro della Luna Il rover cinese Yutu - 2 ha individuato delle particolari e misteriose sfere di vetro traslucido tra la polvere della superficie ...

I migliori 30 Sfere Vetro Da Appendere 2022 http://www.calciomercatot8.com/ Misteriose sfere di vetro avvistate dal rover cinese sulla superficie lunare Getty Images. A dicembre, l’Agenzia spaziale cinese Condividi una foto Una “casa misteriosa” catturata dal rover sull’altro lato della superficie lunare Yutu ha percorso ben 2 km da quando è atterrato ...

Scoperte sfere di vetro sul lato nascosto della Luna: ecco di cosa potrebbe trattarsi MeteoWeb. Il rover cinese Yutu-2 ha individuato due strane sfere di vetro sul lato opposto della Luna. “All’alba della costruzione di basi umane sulla Luna, le anortosite lunari sono una risorsa prome ...

... il tempo, l'erosione e tante altre dinamiche potrebbero aver reso questosferico. Il problema rimane però la dimensione: se di solito queste piccolenon superano il millimetro di ...Il rover cinese Yutu - 2 ha individuato delle particolari e misterioseditraslucido tra la polvere della superficie ...Getty Images. A dicembre, l’Agenzia spaziale cinese Condividi una foto Una “casa misteriosa” catturata dal rover sull’altro lato della superficie lunare Yutu ha percorso ben 2 km da quando è atterrato ...MeteoWeb. Il rover cinese Yutu-2 ha individuato due strane sfere di vetro sul lato opposto della Luna. “All’alba della costruzione di basi umane sulla Luna, le anortosite lunari sono una risorsa prome ...