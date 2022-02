Serie B 2021/2022: il Lecce vince a Monza e ritrova la vetta della classifica (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Lecce vince a Monza e ritrova la testa della classifica. Un rigore trasformato da Coda a inizio secondo tempo vale tre punti pesanti che consentono ai ragazzi di Baroni di issarsi a quota 49, al comando della Serie B 2021/2022 in coabitazione con la Cremonese, fermi a cinque punti di distanza i brianzoli, che perdono meritatamente anche in virtù di due gol annullati ai salentini col Var e di un palo di Listkowski. Nel primo tempo tanto equilibrio, ma con il Lecce che fa vedere maggiore personalità e voglia di attaccare. Le azioni palla a terra nascono proprio dalle manovre dei salentini, che rischiano però sul colpo di testa di Mancosu che viene sporcato in angolo. Al 25? gli ospiti passano in ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Illa testa. Un rigore trasformato da Coda a inizio secondo tempo vale tre punti pesanti che consentono ai ragazzi di Baroni di issarsi a quota 49, al comandoin coabitazione con la Cremonese, fermi a cinque punti di distanza i brianzoli, che perdono meritatamente anche in virtù di due gol annullati ai salentini col Var e di un palo di Listkowski. Nel primo tempo tanto equilibrio, ma con ilche fa vedere maggiore personalità e voglia di attaccare. Le azioni palla a terra nascono proprio dalle manovre dei salentini, che rischiano però sul colpo di testa di Mancosu che viene sporcato in angolo. Al 25? gli ospiti passano in ...

