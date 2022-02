Sarri: «Assurdo dire che la vittoria del Napoli è meritata. Abbiamo avuto più palle gol noi» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo la sconfitta contro il Napoli, il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky: “Abbiamo i dati ufficiali e posso dire che Abbiamo avuto più palle gol del Napoli, quindi mi pare Assurdo dire che la vittoria del Napoli è meritata. Il secondo gol l’Abbiamo preso su di una nostra ingenuità. Potevamo fare un fallo a cinquanta metri dall’area di rigore e la partita sarebbe finita lì. Abbiamo costruito tante palle gol sia contro il Porto che contro il Napoli, sono due squadre forti e che adottano un gran possesso palla. Noi siamo stati lucidi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo la sconfitta contro il, il tecnico biancoceleste, Maurizio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky: “i dati ufficiali e possochepiùgol del, quindi mi pareche ladel. Il secondo gol l’preso su di una nostra ingenuità. Potevamo fare un fallo a cinquanta metri dall’area di rigore e la partita sarebbe finita lì.costruito tantegol sia contro il Porto che contro il, sono due squadre forti e che adottano un gran possesso palla. Noi siamo stati lucidi ...

