Quarta notte di guerra in Ucraina | ma la Russia non sfonda

Kiev – Quarta notte di guerra in Ucraina. L'assalto in grande stile a Kiev non c'è stato, che resta quindi la capitale politica attiva dell'Ucraina. I russi dopo giorni di assedio avrebbero però preso la seconda città del Paese, Kharkiv, che si trova ad appena 30 chilometri dal confine con la Russia. Qui è morta un'anziana donna, dopo che il suo palazzo è stato colpito da un missile. Nella zona è stato soprattutto bombardato un gasdotto, che esplodendo ha generato una vasta nube tossica. La battaglia per la presa della città che ha oltre un milione di abitanti, è ancora in corso.Nonostante gli allarmi della notte e della mattina, Kiev non sarebbe stata attaccata da missili russi, anche se si sono sentite varie esplosioni vicino alla città. A Vasylkiv, a sud della ...

