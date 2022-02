Putin agita la minaccia nucleare e l’Europa per l’Ucraina rompe un tabù: armi letali ai belligeranti (Di domenica 27 febbraio 2022) Di fronte alla minaccia nucleare di Putin, la Francia ha chiesto la convocazione d’urgenza, domani lunedì alle ore 15, del Consiglio di sicurezza dell’Onu, sulla crisi umanitaria e dei rifugiati, per garantire l’invio di aiuti all’Ucraina «senza ostacoli». La Russia, che proprio fino a lunedì 28 febbraio ha la presidenza del Consiglio di sicurezza, non si è opposta. L’obiettivo di Parigi è insistere sull’isolamento di Mosca, già venuto alla luce con l’ultimo voto all’Onu, venerdì notte, che ha visto la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 27 febbraio 2022) Di fronte alladi, la Francia ha chiesto la convocazione d’urgenza, domani lunedì alle ore 15, del Consiglio di sicurezza dell’Onu, sulla crisi umanitaria e dei rifugiati, per garantire l’invio di aiuti al«senza ostacoli». La Russia, che proprio fino a lunedì 28 febbraio ha la presidenza del Consiglio di sicurezza, non si è opposta. L’obiettivo di Parigi è insistere sull’isolamento di Mosca, già venuto alla luce con l’ultimo voto all’Onu, venerdì notte, che ha visto la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

