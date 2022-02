Pagelle Spezia Roma | TOP e FLOP all’intervallo – VOTI

(Di domenica 27 febbraio 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: al termine del primo tempo Pellegrini, Verde: al termine del primo tempo AmianAl termine del match RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

VoceGiallorossa : MATCHDAY - Il programma della giornata su - Fantacalciok : Pagelle Bologna - Spezia 2-1: highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Bologna - Spezia 2-1: highlights e voti fantacalcio - Dalla_SerieA : Bologna-Spezia, le pagelle della Gazzetta - - Quotidianinet : Bologna-Spezia 2-1, le pagelle: Arnautovic di un altro livello, Manaj guerriero solitario -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Spezia

...30 Casalmaggiore - Monza VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Ravenna - Verona 1 - 3 20:30 Modena - Latina 0 - 0 CALCIO - SERIE A 12:35 Torino - Cagliari 15:05 Verona - Venezia 18:05- Roma 20:50 Lazio - ......45 Sassuolo " Fiorentina (- tabellino) Domenica 27 febbraio 12:30 Torino " Cagliari (- tabellino) 15:00 Hellas Verona " Venezia (- tabellino) 18:00" Roma (-...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Spezia Roma Le pagelle dei protagonisti del match ...opo la gara con l'Udinese, e la rete di mano-braccio di Udogie, in casa Milan è tornato alla ribalta il problema arbitri, esploso dopo il ko interno con lo Spezia. Gli errori più pesanti sono in parti ...