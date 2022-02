Napoli, colpo da scudetto: Fabian Ruiz piega la Lazio, Spalletti si gioca tutto contro il Milan (Di lunedì 28 febbraio 2022) Potrebbe essere il momento sliding doors del campionato. Palla per Elmas, che la porta e la cede a Insigne, dietro per il mancino affilato di Fabian Ruiz che calcia a giro con la solita precisione e trova il sesto gol stagionale. Il più importante, perché vale la vetta della classifica per il Napoli che esce indenne dalla trasferta sul campo della Lazio al termine di un incredibile 1-2 per come si sviluppa. E ora non ci si può più nascondere: la lotta scudetto vede gli azzurri pienamente protagonisti, anche se neanche vincendole tutte avrebbero la certezza di laurearsi campioni in virtù di Bologna-Inter ancora da recuperare. Ma coi nerazzurri che arrancano all’improvviso e il Milan con cui i partenopei condividono la vetta che stanno faticando con le piccole, a questo punto il grande ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Potrebbe essere il momento sliding doors del campionato. Palla per Elmas, che la porta e la cede a Insigne, dietro per il mancino affilato diche calcia a giro con la solita precisione e trova il sesto gol stagionale. Il più importante, perché vale la vetta della classifica per ilche esce indenne dalla trasferta sul campo dellaal termine di un incredibile 1-2 per come si sviluppa. E ora non ci si può più nascondere: la lottavede gli azzurri pienamente protagonisti, anche se neanche vincendole tutte avrebbero la certezza di laurearsi campioni in virtù di Bologna-Inter ancora da recuperare. Ma coi nerazzurri che arrancano all’improvviso e ilcon cui i partenopei condividono la vetta che stanno faticando con le piccole, a questo punto il grande ...

