L’Ue è pronta ad armare l’Ucraina: dopo gli aiuti dei singoli Stati, Bruxelles prepara la svolta (Di domenica 27 febbraio 2022) I primi Paesi si sono mossi in autonomia. Ieri, 26 febbraio, la svolta della Germania, che ha annunciato l’invio di armi anti-tank e missili terra-aria all’Ucraina. Equipaggiamenti militari arriveranno a Kiev anche da Repubblica Ceca, Slovacchia, Paesi Bassi, Francia e Belgio. Ora è atteso un segnale dall’Unione europea nel suo complesso. Bruxelles sta valutando di attivare la European Peace Facility, decisione che si tradurrebbe in un sostegno in fondi ed equipaggiamenti per l’Ucraina. La questione sarà discussa nel corso della riunione straordinaria dei ministri degli Esteri prevista oggi, 27 febbraio. «Proporrò un pacchetto di aiuti di emergenza per le forze armate ucraine, per sostenerle nella loro eroica battaglia» ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera delL’Ue, ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) I primi Paesi si sono mossi in autonomia. Ieri, 26 febbraio, ladella Germania, che ha annunciato l’invio di armi anti-tank e missili terra-aria al. Equipaggiamenti militari arriveranno a Kiev anche da Repubblica Ceca, Slovacchia, Paesi Bassi, Francia e Belgio. Ora è atteso un segnale dall’Unione europea nel suo complesso.sta valutando di attivare la European Peace Facility, decisione che si tradurrebbe in un sostegno in fondi ed equipaggiamenti per. La questione sarà discussa nel corso della riunione straordinaria dei ministri degli Esteri prevista oggi, 27 febbraio. «Proporrò un pacchetto didi emergenza per le forze armate ucraine, per sostenerle nella loro eroica battaglia» ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera del, ...

