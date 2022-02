LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2022 in DIRETTA: la Ineos allenta la presa, torna a guadagnare la fuga! (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Cominciato il muro di Le Bourliquet: 1,3 km al 6,3% di pendenza media. 15.02 Foratura per Valgren e Lampaert proprio alle soglie dell’ottavo muro di giornata. 15.00 La fuga ha ripreso così un po’ di margine: 45 secondi. 14.58 La Ineos ha allentato la presa dopo il forte vento che aveva creato delle crepe nel gruppo. Risalgono gli uomini della Jumbo-Visma e tutti i corridori rimasti attardati dopo l’accelerazione di prima. 14.56 Bravo Caleb Ewan che si è riportato nelle prime posizioni del gruppo nonostante la forte andatura. 14.54 Strappo che è stato piuttosto selettivo, il gruppo è allungatissimo. Mancano poco meno di dieci chilometri al prossimo muro: Le Bourliquet. 14.52 Muro di Hameau des Papin che ha messo in difficoltà diversi corridori che non ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 Cominciato il muro di Le Bourliquet: 1,3 km al 6,3% di pendenza media. 15.02 Foratura per Valgren e Lampaert proprio alle soglie dell’ottavo muro di giornata. 15.00 La fuga ha ripreso così un po’ di margine: 45 secondi. 14.58 Lahato ladopo il forte vento che aveva creato delle crepe nel gruppo. Risalgono gli uomini della Jumbo-Visma e tutti i corridori rimasti attardati dopo l’accelerazione di prima. 14.56 Bravo Caleb Ewan che si è riportato nelle prime posizioni del gruppo nonostante la forte andatura. 14.54 Strappo che è stato piuttosto selettivo, il gruppo è allungatissimo. Mancano poco meno di dieci chilometri al prossimo muro: Le Bourliquet. 14.52 Muro di Hameau des Papin che ha messo in difficoltà diversi corridori che non ...

Advertising

SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:06 per il nostro live della #KBK22 - gcnItalia : L'#OpeningWeekend è finalmente alle porte, le #Classichedelpavé sono in programma per questo fine settimana: Doma… -