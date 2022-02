Leeds sempre più giù, esonerato Bielsa (Di domenica 27 febbraio 2022) L'esonero era nell'aria e ora è ufficiale: Marcelo Bielsa non è più l'allenatore del Leeds. Il club di Premier League in una nota ha confermato il divorzio con il tecnico 66enne, alla guida della ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) L'esonero era nell'aria e ora è ufficiale: Marcelonon è più l'allenatore del. Il club di Premier League in una nota ha confermato il divorzio con il tecnico 66enne, alla guida della ...

