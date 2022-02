Lazio-Napoli, svelato il dato sui tifosi all’Olimpico (Di domenica 27 febbraio 2022) Questa sera, alle 20.50 (per via del posticipo di 5 minuti voluto dalla FIGC), scatterà il calcio d’inizio di Lazio-Napoli, partita attesissima per via dei diversi obiettivi che le due squadre stanno rincorrendo. Da una parte il quarto posto sognato dai biancocelesti e attualmente occupato dalla Juventus, dall’altra il primato in classifica che tanto vorrebbero gli azzurri, ora presidiato dal Milan. Lazio Stadio Olimpico Se lo spettacolo sul campo è praticamente garantito, lo stesso non si può dire per quanto riguarda le tribune. L’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, ha evidenziato il numero di tifosi che saranno presenti all’Olimpico. Secondo il quotidiano, infatti, sono stati venduti solamente 15mila biglietti. Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 febbraio 2022) Questa sera, alle 20.50 (per via del posticipo di 5 minuti voluto dalla FIGC), scatterà il calcio d’inizio di, partita attesissima per via dei diversi obiettivi che le due squadre stanno rincorrendo. Da una parte il quarto posto sognato dai biancocelesti e attualmente occupato dalla Juventus, dall’altra il primato in classifica che tanto vorrebbero gli azzurri, ora presidiato dal Milan.Stadio Olimpico Se lo spettacolo sul campo è praticamente garantito, lo stesso non si può dire per quanto riguarda le tribune. L’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, ha evidenziato il numero diche saranno presenti. Secondo il quotidiano, infatti, sono stati venduti solamente 15mila biglietti.

Advertising

OfficialSSLazio : ?? È online il match program di #LazioNapoli! ?? All'interno l'intervista esclusiva a Pepe Reina Qui per il download… - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - FBiasin : Tra le prime sei di #SerieA, in questo turno, ha pareggiato il #Milan, perso l’#Inter, pareggiato il #Napoli, pareg… - GiorgioIacono5 : RT @SilverErLucano: 'Sono d'accordo Lele. Figurati se il Napoli pareggia con la Lazio' -Antonio Cassano - TuttoSuRoma : RT @SportNewsCentr1: #SerieA | le partite della 27a giornata di campionato in programma oggi: #Torino - #Cagliari (12:35) #Verona - #Venez… -