Guerra in Ucraina, creata una 'legione straniera' di volontari per respingere i russi (Di domenica 27 febbraio 2022) Si è diffusa su Telegram la notizia che l'Ucraina ha creato una legione straniera di volontari disposti ad aiutare i soldati e i cittadini a respingere l'invasione russa. Lo ha confermato il ... Leggi su globalist (Di domenica 27 febbraio 2022) Si è diffusa su Telegram la notizia che l'ha creato unadidisposti ad aiutare i soldati e i cittadini al'invasione russa. Lo ha confermato il ...

