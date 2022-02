Ginnastica, Coppa del Mondo: Thomas Grasso 5° al volteggio, Levantesi 6° alla sbarra. Niente podi a Cottbus (Di domenica 27 febbraio 2022) Non arrivano podi per l’Italia nella giornata conclusiva della prima tappa della Coppa del Mondo 2022 di Ginnastica artistica. Thomas Grasso non è riuscito a replicarsi dopo l’eccellente terzo posto di ieri al corpo libero e al volteggio si deve accontentare del quinto posto. Il romagnolo sperava di festeggiare sul suo attrezzo prediletto, dove lo scorso anno sfiorò la medaglia di bronzo ai Mondiali, ma purtroppo un secondo salto non ottimale (14.000, un decimo di penalità) ha abbassato la media dopo il positivo 14.766 della prima prova. Il 21enne ha segnato 14.383 e si è così fermato a due decimi dalla gloria. A imporsi alla tavola è stato l’armeno Artur Davtyan (14.983), davanti all’ucraino Nazar Chepurnyi (14.866) e al turco Adem ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Non arrivanoper l’Italia nella giornata conclusiva della prima tappa delladel2022 diartistica.non è riuscito a replicarsi dopo l’eccellente terzo posto di ieri al corpo libero e alsi deve accontentare del quinto posto. Il romagnolo sperava di festeggiare sul suo attrezzo prediletto, dove lo scorso anno sfiorò la medaglia di bronzo ai Mondiali, ma purtroppo un secondo salto non ottimale (14.000, un decimo di penalità) ha abbassato la media dopo il positivo 14.766 della prima prova. Il 21enne ha segnato 14.383 e si è così fermato a due decimi dgloria. A imporsitavola è stato l’armeno Artur Davtyan (14.983), davanti all’ucraino Nazar Chepurnyi (14.866) e al turco Adem ...

