Continua la guerra di Anonymous. Bloccati i siti delle compagnie di gas e petrolio russe (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tango Down. È questo il messaggio con cui gli account Twitter legati ad Anonymous stanno documentando i loro attacchi. Una formula che arriva dal gergo militare e che negli ultimi giorni è stata associata a diversi siti legati al Cremlino. Gli ultimi sono i colossi dell’energia: il collettivo hacker ha reso irraggiungibili i portali di compagnie come Gazprom, Rosneft e Lukoil. Tutte aziende legate all’energia che si occupano di gestire il gas e il petrolio russo. Sempre da Anonymous vengono confermati gli attacchi ai siti governativi della Bielorussia, qui sono stati colpiti i siti dell’esercito e di diversi ministeri. Nelle ultime ore un account legato ad Anonymous aveva diffuso un messaggio video avvisava Vladimir Putin che la cyber war era appena ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tango Down. È questo il messaggio con cui gli account Twitter legati adstanno documentando i loro attacchi. Una formula che arriva dal gergo militare e che negli ultimi giorni è stata associata a diversilegati al Cremlino. Gli ultimi sono i colossi dell’energia: il collettivo hacker ha reso irraggiungibili i portali dicome Gazprom, Rosneft e Lukoil. Tutte aziende legate all’energia che si occupano di gestire il gas e ilrusso. Sempre davengono confermati gli attacchi aigovernativi della Bielorussia, qui sono stati colpiti idell’esercito e di diversi ministeri. Nelle ultime ore un account legato adaveva diffuso un messaggio video avvisava Vladimir Putin che la cyber war era appena ...

