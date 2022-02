Contagi giù | ma la curva dei morti non scende

(Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, 61 anni ROMA Diminuisce il numero dei casi segnalati, delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva. Nelle ultime ...

I dati di ieri segnano la stessa situazione: 38.375 i nuovinelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Salute, contro i 40.948 del giorno prima. Le vittime 210 (193 il giorno precedente).Veneto Risalgono nelle ultime 24 ore i nuovida Coronavirus in Veneto, 4.183 rispetto ai 3.anche la situazione clinica, con 1.058 pazienti in area medica ( - 49) e 97 ( - 1) in terapia ...