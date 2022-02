Classifica MXGP, Mondiale Motocross 2022: Tim Gajser in vetta, 7° Alberto Forato (Di domenica 27 febbraio 2022) Un primo e un secondo posto è il bilancio dello sloveno Tim Gajser nella prima uscita del Mondiale 2022 di MXGP, la top-class del Motocross. Sullo sterrato di Matterley Basin (Gran Bretagna) l’alfiere della Honda si è imposto in rimonta nella prima run, mentre ha dovuto cedere il passo allo spagnolo Jorge Prado nella seconda, per via di una caduta che ne ha vanificato la doppietta ormai certa. Un sesto e un ottavo posto, invece, sono stati ottenuti da Alberto Forato che su GasGas ha messo in mostra un ottimo feeling con la propria moto. Motocross MXGP, Jorge Prado vince gara-2 a Matterley Basin, Gajser in vetta alla Classifica. 8° Forato Di seguito la ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Un primo e un secondo posto è il bilancio dello sloveno Timnella prima uscita deldi, la top-class del. Sullo sterrato di Matterley Basin (Gran Bretagna) l’alfiere della Honda si è imposto in rimonta nella prima run, mentre ha dovuto cedere il passo allo spagnolo Jorge Prado nella seconda, per via di una caduta che ne ha vanificato la doppietta ormai certa. Un sesto e un ottavo posto, invece, sono stati ottenuti dache su GasGas ha messo in mostra un ottimo feeling con la propria moto., Jorge Prado vince gara-2 a Matterley Basin,inalla. 8°Di seguito la ...

