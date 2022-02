ATTENZIONE AL PHISHING PERFETTO con email finta PAYPAL “Azione richiesta sul suo conto PayPal” (Di domenica 27 febbraio 2022) Questa volta i criminali si sono davvero superati. Abbiamo ricevuto un messaggio email che possiamo considerare il PHISHING PERFETTO : Indirizzo PayPal del mittente che sembra vero ( servizio@PayPal.it ) email del destinatario è veramente quella dell’account PayPal L’italiano nel messaggio è PERFETTO Presenza nel messaggio di tutti i link che richiamo reali sezioni del sito PayPal Il footer ( parte finale ) del messaggio con tanto di Indirizzo e Copyright simile alle vere email di PayPal Ecco il testo del messaggio: Con PayPal ora può pagare ancora più velocemente Il tuo ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 27 febbraio 2022) Questa volta i criminali si sono davvero superati. Abbiamo ricevuto un messaggioche possiamo considerare il: Indirizzodel mittente che sembra vero ( servizio@.it )del destinatario è veramente quella dell’accountL’italiano nel messaggio èPresenza nel messaggio di tutti i link che richiamo reali sezioni del sitoIl footer ( parte finale ) del messaggio con tanto di Indirizzo e Copyright simile alle verediEcco il testo del messaggio: Conora può pagare ancora più velocemente Il tuo ...

