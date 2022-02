Atletica, assoluti indoor Ancona 2022: Jacobs vince i 60 metri in 6?55, ok Sabbatini e Vallortigara (Di domenica 27 febbraio 2022) Marcell Jacobs vince nei 60 metri ai campionati assoluti indoor di Ancona 2022 di Atletica. Il due volte medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino corre per la prima volta sul suolo italiano da quello storico risultato e non brilla particolarmente se si considera il crono di 6?55 che è inferiore rispetto a quelli registrati nelle prime uscite stagionali. Ma vince la sua gara, battendo un ottimo Galbieri che gli resta in scia, e può guardare con fiducia alle prossime gare. Ad aprire la giornata è stato il salto con l’asta femminile, con il trionfo di Elisa Molinarolo che sbaraglia la concorrenza in 4.46, provando poi i 4.56 senza successo. Una misura nemmeno avvicinata dalle contendenti, visto che Rachele Bruni non riesce a saltare il ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Marcellnei 60ai campionatididi. Il due volte medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino corre per la prima volta sul suolo italiano da quello storico risultato e non brilla particolarmente se si considera il crono di 6?55 che è inferiore rispetto a quelli registrati nelle prime uscite stagionali. Mala sua gara, battendo un ottimo Galbieri che gli resta in scia, e può guardare con fiducia alle prossime gare. Ad aprire la giornata è stato il salto con l’asta femminile, con il trionfo di Elisa Molinarolo che sbaraglia la concorrenza in 4.46, provando poi i 4.56 senza successo. Una misura nemmeno avvicinata dalle contendenti, visto che Rachele Bruni non riesce a saltare il ...

