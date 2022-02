Zelensky: «Non voglio un passaggio, voglio munizioni» (Di sabato 26 febbraio 2022) Ore 5.27 - Il Presidente ucraino rifiuta la fuga da Kiev Come già affermato ieri all'alba il Presidente dell'Ucraina Zelensky ha rifiutato pubblicamente il piano che prevedeva la sua messa in sicurezza e fuga dal paese preparato dall'intelligence Usa. «Non voglio un passaggio, voglio munizioni» ha detto Zelensky confermando la sua volontà di combattere fino alla fine per difendere Kiev e l'Ucraina Leggi su panorama (Di sabato 26 febbraio 2022) Ore 5.27 - Il Presidente ucraino rifiuta la fuga da Kiev Come già affermato ieri all'alba il Presidente dell'Ucrainaha rifiutato pubblicamente il piano che prevedeva la sua messa in sicurezza e fuga dal paese preparato dall'intelligence Usa. «Nonun» ha dettoconfermando la sua volontà di combattere fino alla fine per difendere Kiev e l'Ucraina

Advertising

TgLa7 : #Zelensky: non ho risposto a #Draghi? C'e' la guerra qui. La prossima volta sposterò agenda bellica per parlare con… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difend… - borghi_claudio : Voi sapete che non sono tenero su Draghi ma ho risentito il pezzo del suo discorso, stamane quando ha riferito in a… - Laura_in_cucina : LIVE - La battaglia di #Kiev: spari ed esplosioni nella capitale - MarcoPorcu2 : LIVE - La battaglia di Kiev: spari ed esplosioni nella capitale -