Vodafone sempre più attenta all'ambiente: ora ricicla i vecchi cellulari e vende i ricondizionati (Di sabato 26 febbraio 2022) Vodafone continua a strizzare l'occhio all'ambiente. Oltre a dimostrarsi la compagnia telefonica più veloce per quanto riguarda il mobile d'Italia, l'azienda pensa sempre di più al green, al rispetto della nostra Terra, e lo dimostra tramite quanto annunciato nelle scorse ore. Vodafone, 25/2/2022 – Computermagazine.itIl gigante della comunicazione è intenzionato a riciclare i vecchi smartphone, incentivando i propri clienti ad acquistare nuovi dispositivi mobile, permutando quelli vecchi. Si tratta di un'iniziativa di economia cosiddetta "circolare", che Vodafone realizzerò in collaborazione con Recommerce, e che partirà dalla prossima primavera riguardando non solo l'Italia ma tutto il vecchio Continente. A disposizione del cliente ...

