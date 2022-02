Un aereo per Francesco Totti: l’Airbus A330 di Ita Airways dedicato all’ex capitano della Roma (Di sabato 26 febbraio 2022) È dedicato a Francesco Totti il settimo Airbus di Ita Airways, si tratta dell’A330. Dopo i due A319 “battezzati” Gino Bartali e Pietro Mennea, i tre A320 intitolati a Paolo Rossi, Pietro Mennea e Sara Simeoni e l’A330 che porta il nome di Tazio Nuvolari, ecco quindi la nuova idea dedicata al ‘Pupone’. Con l’iniziativa denominata ‘Naming Azzurri’ (sondaggio rivolto gli utenti dei principali social network, dove viene chiesto di candidare i nomi dei campioni e delle campionesse azzurre non in attività a cui intitolare gli aerei con la nuova livrea e lanciato in collaborazione con la Gazzetta dello Sport) è stato deciso di omaggiare così l’ex storico capitano della Roma. Francesco Totti è infatti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Èil settimo Airbus di Ita, si tratta dell’. Dopo i due A319 “battezzati” Gino Bartali e Pietro Mennea, i tre A320 intitolati a Paolo Rossi, Pietro Mennea e Sara Simeoni e l’che porta il nome di Tazio Nuvolari, ecco quindi la nuova idea dedicata al ‘Pupone’. Con l’iniziativa denominata ‘Naming Azzurri’ (sondaggio rivolto gli utenti dei principali social network, dove viene chiesto di candidare i nomi dei campioni e delle campionesse azzurre non in attività a cui intitolare gli aerei con la nuova livrea e lanciato in collaborazione con la Gazzetta dello Sport) è stato deciso di omaggiare così l’ex storicoè infatti ...

