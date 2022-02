Ucraina | Veronese | Bisogna fare molto di piu' per fermare questa guerra

Advertising

cducksbury : RT @Heraldoverona: Sabato 26 febbraio anche la cittadinanza veronese si riunisce per chiedere uno stop immediato agli scontri armati in #Uc… - hellas_tr : RT @Heraldoverona: Sabato 26 febbraio anche la cittadinanza veronese si riunisce per chiedere uno stop immediato agli scontri armati in #Uc… - ParliamoDiNews : Ivana Veronese (UIL): sulle sanzioni bisogna fare di più – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina ##CaosCentrodestra #… - Heraldoverona : Sabato 26 febbraio anche la cittadinanza veronese si riunisce per chiedere uno stop immediato agli scontri armati i… - PantheonVerona : Scontro fra i consiglieri regionali del Veneto sulle posizioni riguardo alla guerra Russia-Ucraina. @Andrea_Zanoni… -

Cosi' Ivana, della segreteria nazionale Uil, arrivando alla manifestazione 'Contro la Guerra, per una Europa di Pace', in piazza Santi Apostoli a Roma. 26 febbraio 2022...la guerra in. Cgil, Cisl e Uil Verona hanno risposto all'appello della "Rete per la Pace e il Disarmo" della quale fanno parte tantissime realtà associative e comitati del panorama'La pace e la convivenza pacifica dei popoli e' la cosa piu' importante. Questa guerra va fermata subito, una guerra nel cuore dell'Europa.Piazza Bra gremita per il presidio per la Pace. Piazza Bra gremita per dire "No alla guerra in Ucraina" Questa mattina, sabato alle ore 11 numerosi cittadini si sono recati in Piazza Bra a Verona per ...