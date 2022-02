Ucraina, nasce l’esercito degli hacker: nel mirino anche Gazprom. E Musk mette a disposizione i suoi satelliti (Di domenica 27 febbraio 2022) «Stiamo creando un esercito IT. Siamo in ricerca di talenti digitali». L’appello è stato lanciato con un tweet da Mykhailo Fedorov, vice primo ministro dell’Ucraina con delega alla trasformazione digitale. Nelle scorse ore era stato sempre Fedorov a chiedere di inviare finanziamenti all’Ucraina in forma di criptovalute. Ora il nuovo progetto: un battaglione di hacker, per garantire i servizi essenziali ai cittadini rimasti a Kiev e per attaccare le forze nemiche: «Ci saranno compiti per tutti. Continuiamo a combattere sul fronte cyber». Il logo è già pronto, con tanto di colori dell’Ucraina. Il gruppo Telegram anche. Dentro ci sono già oltre 100 mila iscritti e istruzioni per altri sottogruppi in cui organizzare le forze. Nella lista degli obiettivi da attaccare ci sono soprattutto ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) «Stiamo creando un esercito IT. Siamo in ricerca di talenti digitali». L’appello è stato lanciato con un tweet da Mykhailo Fedorov, vice primo ministro dell’con delega alla trasformazione digitale. Nelle scorse ore era stato sempre Fedorov a chiedere di inviare finanziamenti all’in forma di criptovalute. Ora il nuovo progetto: un battaglione di, per garantire i servizi essenziali ai cittadini rimasti a Kiev e per attaccare le forze nemiche: «Ci saranno compiti per tutti. Continuiamo a combattere sul fronte cyber». Il logo è già pronto, con tanto di colori dell’. Il gruppo Telegram. Dentro ci sono già oltre 100 mila iscritti e istruzioni per altri sottogruppi in cui organizzare le forze. Nella listaobiettivi da attaccare ci sono soprattutto ...

