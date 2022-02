(Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La scelta che ha fattocambia tutto ed è importante che tutte le forze politiche abbiano reagito. Questa reazione è emersa anche nelle manifestazioni in corso in queste ore. Non è vero che l'non è. In pochissimi giorni ha dimostrato di saper esprimere una posizioneria e ferma. Il contrario di quello su cui aveva scommessocon una differenziazione dei paesi europei”. Lo ha affermato Enrico, segretario del Partito Democratico, durante il congresso dei Radicali.(ITALPRESS).

Advertising

fattoquotidiano : Paragonando l’invasione russa dell’Ucraina all’assalto dell’11 settembre a New York, Enrico Letta ha confermato ier… - fattoquotidiano : LETTA SI METTE L'ELMETTO Nel giro di una mattinata, le coordinate della politica italiana si ribaltano: Enrico Lett… - ilriformista : Guerra #Ucraina: 'Merkel portavoce Ue-Nato'. La “pax Mattarelliana” ha riavvicinato Renzi e Letta. Su #Calenda: 'Di… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ucraina, Letta “L’Europa è unita, Putin ha perso la scommessa” -… - RosannaVaroli : RT @sarabanda_: Ieri qualcuno ha criticato il sit in fatto da Letta il giorno prima davanti all'ambasciata russa. Ieri sera fiaccolata a Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Letta

... durante uno speciale sulla crisi bellica, mentre in diretta stava parlando Enricoe i due ...in studio 'fuori onda' nello Speciale Tg3 sulla guerra possono avere offeso la comunitàin ...Così il segretario del Pd Enrico, in collegamento con il congresso dei Radicali italianiMilano, 26 feb. (askanews) - Sono stati oltre 30mila i manifestanti che oggi pomeriggio hanno attraversato il centro di Milano per chiedere la fine della guerra d'invasione della Russia in Ucraina e ...Quarto trofeo della carriera per la ventenne polacca in un match mai in discussione, l'estone estremamente fallosa ...