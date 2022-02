Ucraina, Guerini: l'Italia raddoppia numero di aerei in Romania (Di sabato 26 febbraio 2022) Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha annunciato che "da domani l'Italia potenzierà la propria presenza in Romania raddoppiando il numero dei mezzi aerei già operanti nell'attività di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) Il ministro della Difesa Lorenzoha annunciato che "da domani l'potenzierà la propria presenza inndo ildei mezzigià operanti nell'attività di ...

