Sci di fondo oggi, Sprint Lahti 2022: programma, orari, tv, streaming (Di sabato 26 febbraio 2022) Terminate le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, lo sci di fondo ritorna protagonista con la Coppa del Mondo dopo mesi di pausa; l’ultima gara risale, ormai, al Tour de Ski, con la crisi pandemica che ha colpito le località che avrebbero dovuto ospitare altre tappe della Coppa del Mondo. Adesso, però, è tutto pronto per il ritorno delle gare: si svolgeranno in Finlandia, a Lahti, la Sprint (oggi sabato 26 febbraio) e le distance (domani 27 febbraio) sia maschile che femminile, per il più classico dei weekend di sci di fondo. Come detto, dunque, oggi saranno di scena le due gare di Sprint che vedranno coinvolti sia uomini che donne. Si comincia alle 11:00 con le fasi di qualificazioni; le finali, invece, sono previste per le 13:30. Sci di ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Terminate le Olimpiadi Invernali di Pechino, lo sci diritorna protagonista con la Coppa del Mondo dopo mesi di pausa; l’ultima gara risale, ormai, al Tour de Ski, con la crisi pandemica che ha colpito le località che avrebbero dovuto ospitare altre tappe della Coppa del Mondo. Adesso, però, è tutto pronto per il ritorno delle gare: si svolgeranno in Finlandia, a, lasabato 26 febbraio) e le distance (domani 27 febbraio) sia maschile che femminile, per il più classico dei weekend di sci di. Come detto, dunque,saranno di scena le due gare diche vedranno coinvolti sia uomini che donne. Si comincia alle 11:00 con le fasi di qualificazioni; le finali, invece, sono previste per le 13:30. Sci di ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Therese, hai vinto un'altra medaglia!' ???? La norvegese ci regala uno dei momenti più belli di queste Olimpiadi:… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Cosa ha detto Pechino? La Russia ha raggiunto la Norvegia, ma non è una sorpresa - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - La start list della sprint dei Campionati Mondiali Under 23 - IdeawebTV : Sci di fondo, il borgarino Davide Ghio spettacolare ottavo ai Mondiali giovanili in Norvegia… - FondoItalia : Sci di Fondo - La start list della sprint dei Campionati Mondiali Under 23 -