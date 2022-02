Porto Sant'Elpidio, la città rende omaggio al suo ammiraglio. Cittadinanza onoraria ad Enrico Moretti (Di sabato 26 febbraio 2022) Porto Sant'Elpidio - 'Provo gratitudine, gioia ed emozione'. Parole pronunciate con un filo di voce anche se deciso, come si conviene al suo grado di alto ufficiale. Enrico Moretti, ammiraglio ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 26 febbraio 2022)- 'Provo gratitudine, gioia ed emozione'. Parole pronunciate con un filo di voce anche se deciso, come si conviene al suo grado di alto ufficiale....

Un turista inglese aveva lasciato la Sardegna un anno fa, senza fare più ritorno, abbandonando vicino al porticciolo di Sant'Antioco

Ultime Notizie dalla rete : Porto Sant Porto Sant'Elpidio, la città rende omaggio al suo ammiraglio. Cittadinanza onoraria ad Enrico Moretti PORTO SANT'ELPIDIO - 'Provo gratitudine, gioia ed emozione'. Parole pronunciate con un filo di voce anche se deciso, come si conviene al suo grado di alto ufficiale. Enrico Moretti, ammiraglio ...

Parte in barca e abbandona la sua auto in porto per un anno. Lotta del Comune ai 'catorci' Ed è li che oggi gli agenti della polizia locale di Sant'Antioco, dopo un lungo iter che ha visto anche il coinvolgimento del Consolato Inglese e del ministero degli Esteri, l'hanno prelevata e ...

Bene Porto Sant’Elpidio e Atletico Ascoli il Resto del Carlino Rapine ai passanti: identificati altri complici I due sodali di altrettante rapine sono stati di recente identificati e segnalati. Era la sera del 6 febbraio scorso, a Porto Sant’Elpidio, quando due soggetti in sella a due biciclette si sono ...

Rapina ai passanti: identificati altri complici Senza sosta la attività della Squadra Mobile La Squadra Mobile, nell’ambito dello svolgimento delle numerose attività di indagine di iniziativa e su delega delle Procure della Repubblica, prosegue sen ...

