“Non lo vuole dire”: Paolo Bonolis messo in difficoltà, la rivelazione è scottante (Di sabato 26 febbraio 2022) rivelazione a sorpresa ai danni del conduttore Paolo Bonolis messo in difficoltà dalla persona più vicina a lui: la situazione Il conduttore Paolo Bonolis (screenshot Twitter)Paolo Bonolis ha ormai conquistato un posto fisso in casa Mediaset di cui è ormai diventato un vero e proprio volto storico. Il conduttore è stato per anni al timone di diversi format di successo e l’ultimo in ordine di tempo è Avanti un altro, in onda in questa seconda parte di stagione televisiva su Canale 5. Dopo così tanti anni il quiz show continua a macinare numeri ed è ormai un appuntamento fisso per il pubblico italiano. Per lui però adesso sembrerebbe esserci una novità in cantiere: la rivelazione è senza ... Leggi su specialmag (Di sabato 26 febbraio 2022)a sorpresa ai danni del conduttoreindalla persona più vicina a lui: la situazione Il conduttore(screenshot Twitter)ha ormai conquistato un posto fisso in casa Mediaset di cui è ormai diventato un vero e proprio volto storico. Il conduttore è stato per anni al timone di diversi format di successo e l’ultimo in ordine di tempo è Avanti un altro, in onda in questa seconda parte di stagione televisiva su Canale 5. Dopo così tanti anni il quiz show continua a macinare numeri ed è ormai un appuntamento fisso per il pubblico italiano. Per lui però adesso sembrerebbe esserci una novità in cantiere: laè senza ...

Advertising

SkyTG24 : '#Putin vuole distruggere il nostro Paese perché non vogliamo stare con la Russia. Non si fermerà' ha raccontato An… - RegLiguria : #lamialiguria è di chi la vuole scoprire e di chi la ama. Il calciatore dell'@Inter Dumfries ha ricevuto i prodotti… - rtl1025 : ?? Al vertice #Nato di oggi, su invito del segretario generale #Stoltenberg, hanno partecipato, oltre alla Ue, anche… - roberto21665089 : Com'è posizionata l'Italia... Sole, mare, venti in più giacimenti di gas e petrolio non sfruttati o non sfruttati a… - romasil1 : RT @panrobby1: “ci vuole un grande coraggio per occupare ancora la poltrona di ministro della salute, come se gli ultimi due anni fossero t… -