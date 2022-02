Morto a New York, in centinaia per l’ultimo saluto a Claudio: “Io prete chiedo, Signore ma perchè?” (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – centinaia di persone dalle prime ore di oggi stanno affollando la parrocchia di Santa Maria della Speranza, a Battipaglia, nel Salernitano, per dare l’ultimo saluto a Claudio Mandia, il giovane 17enne trovato Morto, nei giorni scorsi, in un college degli Stati Uniti d’America. La salma di Claudio è giunta nella serata di ieri (leggi qui). E questa mattina, in tanti, poco dopo le 7,30 quando la chiesa ha riaperto le porte si sono recati in chiesa per dare l’ultimo saluto al giovane. “Gli interrogativi che si pongono in questo momento, anche nel cuore di prete, è Signore ma perché?” ha detto padre Vincenzo Sirignano che presiede il rito funebre del giovane. Padre Vincenzo ha ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) –di persone dalle prime ore di oggi stanno affollando la parrocchia di Santa Maria della Speranza, a Battipaglia, nel Salernitano, per dareMandia, il giovane 17enne trovato, nei giorni scorsi, in un college degli Stati Uniti d’America. La salma diè giunta nella serata di ieri (leggi qui). E questa mattina, in tanti, poco dopo le 7,30 quando la chiesa ha riaperto le porte si sono recati in chiesa per dareal giovane. “Gli interrogativi che si pongono in questo momento, anche nel cuore di, èma perché?” ha detto padre Vincenzo Sirignano che presiede il rito funebre del giovane. Padre Vincenzo ha ...

Advertising

anteprima24 : ** Morto a New York, in centinaia per l'ultimo saluto a Claudio: 'Io prete chiedo, Signore ... **… - SkyTG24 : Battipaglia, in centinaia al funerale del 17enne morto a New York - corrmezzogiorno : #Napoli Claudio Mandia, a Battipaglia veglia in chiesa. Poi l’applauso - RaiDue : RT @ore14rai2: Claudio Mandia suicida nella sua camera di college a New York: secondo la famiglia del 18enne di Battipaglia il ragazzo sare… - ore14rai2 : Claudio Mandia suicida nella sua camera di college a New York: secondo la famiglia del 18enne di Battipaglia il rag… -