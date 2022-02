Maurizio Carucci Ex-Otago debutta da solista con “Respiro”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 26 febbraio 2022) GENOVA – È disponibile in preorder “”, primo progettodi, in uscita venerdì 1° aprile per Polydor / Universal Music. Il disco, anticipato da un percorso a tappe scandito dall’uscita a sorpresa di una serie di brani che ne fanno parte – ad oggi “Sto ben”, “Fauno”, “Silenzio” e “Paura” – sancisce anima e natura della nuova musica di, a distanza di due anni dall’ultimo album in studio come leader degli Ex-. “Origini” è l’inedito che aggiunge un importante tassello al disegno che ci svelerà il suo nuovo mondo. Il brano, uscito venerdì 25 febbraio su tutte le piattaforme digitali, è una danza ritmata che con il suo beat coinvolgente e accattivante racconta l’importanza delle radici e della storia di ognuno di noi – alla fine sono andato via per ...