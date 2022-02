Mattarella “Affermare il rispetto e la collaborazione tra gli Stati” (Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se i bambini apprendono il criterio di collaborare, questo consentirà loro in futuro di essere protagonisti in senso positivo per il nostro paese. Rispettatevi sempre tra di voi. rispetto per tutti e collaborazione. Non perdete questo modo di rispettarvi e non perdete la fiducia perchè se si afferma anche nella società, tra gli adulti, si afferma anche tra gli Stati un senso di rispetto e reciproca collaborazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita al quartiere romano del Corviale, dove è stato inaugurato il primo campo di calcio a 11 nell'ambito del progetto di Calciosociale nel centro sportivo polifunzionale Valentina Venanzi.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se i bambini apprendono il criterio di collaborare, questo consentirà loro in futuro di essere protagonisti in senso positivo per il nostro paese. Rispettatevi sempre tra di voi.per tutti e. Non perdete questo modo di rispettarvi e non perdete la fiducia perchè se si afferma anche nella società, tra gli adulti, si afferma anche tra gliun senso die reciproca”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della visita al quartiere romano del Corviale, dove è stato inaugurato il primo campo di calcio a 11 nell'ambito del progetto di Calciosociale nel centro sportivo polifunzionale Valentina Venanzi.(ITALPRESS).

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Se i bambini apprendono il criterio di collaborare, questo consentirà loro in futuro di essere… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mattarella “Affermare il rispetto e la collaborazione tra gli Stati” -… - ItaliaNotizie24 : Mattarella “Affermare il rispetto e la collaborazione tra gli Stati” - nestquotidiano : Mattarella “Affermare il rispetto e la collaborazione tra gli Stati” - DrVitaSegreto : RT @lucianoghelfi: #Ucraina: #Mattarella, 'La pace e' in pericolo, la guerra una follia. Per affermare i valori di liberta' gli italiani d… -