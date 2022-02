LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: rimangono in sei in avanscoperta (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.34 Ora il gruppo non si sta spremendo più di tanto, infatti il margine di Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Clement Davy (Groupama-FDJ), Daryl Impey (Israel-Premier Tech), Michael Schwarzmann (Lotto-Soudal), Michael Morkov (Quick Step-Alpha Vinyl) e Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) è tornato sui 3 minuti. 11.31 Mancano 53 chilometri all’ultima salita dell’UAE Tour 2022, quella con arrivo a Jebel Hafeet. 11.29 Michael Morkov (Quick Step-Alpha Vinyl) è il primo a passare al traguardo intermedio del chilometro 74. 11.26 Ha perso leggermente contatto dalla fuga Joris Nieuwenhuis (Team DSM). 11.24 La fuga ha riguadagnato una decina di secondi. Ora il margine è di 2’25”. 11.21 76 chiometri percorsi, abbiamo virtualmente passato la metà della corsa. 11.16 I sette fuggitivi ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.34 Ora il gruppo non si sta spremendo più di tanto, infatti il margine di Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Clement Davy (Groupama-FDJ), Daryl Impey (Israel-Premier Tech), Michael Schwarzmann (Lotto-Soudal), Michael Morkov (Quick Step-Alpha Vinyl) e Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) è tornato sui 3 minuti. 11.31 Mancano 53 chilometri all’ultima salita dell’UAE, quella con arrivo a Jebel Hafeet. 11.29 Michael Morkov (Quick Step-Alpha Vinyl) è il primo a passare al traguardo intermedio del chilometro 74. 11.26 Ha perso leggermente contatto dalla fuga Joris Nieuwenhuis (Team DSM). 11.24 La fuga ha riguadagnato una decina di secondi. Ora il margine è di 2’25”. 11.21 76 chiometri percorsi, abbiamo virtualmente passato la metà della corsa. 11.16 I sette fuggitivi ...

