Juventus da Scudetto? Arriva la risposta di Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri vince a Empoli e inizia a guardare con estremo interesse alle primissime posizioni della classifica. Al momento è a -4 dal Napoli (con una partita in meno) e a -7 dal Milan attuale capolista.

Allegri: "Scudetto? Inter, Milan o Napoli"

Ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri ha parlato della possibilità di vincere lo Scudetto per la sua Juventus. "La quota Scudetto è 84-85, il nostro obiettivo era e resta il quarto posto. L'Atalanta, la Lazio e la Fiorentina rincorrono forte. I tre davanti, che io chiamo "le tre dell'Ave Maria" si giocano lo Scudetto".

