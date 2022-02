Juve | Barça e Real all’attacco contro Ceferin e Al-Khelaifi

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il nuovo progetto della Superlega proposto per sottolineare come l’attuale sistema calcio sia ormai rotto. È questo il piano dintus,Madrid e Barcellona, che in settimana, secondo il Telegraph, presenteranno la loro nuova idea. In particolare, spiega il quotidiano inglese, i club sottolineeranno come abbiano abbandonato l’idea dei club membri permanenti “per massimizzare L'articolo